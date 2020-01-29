وزير الطاقة الجزائري: احتمال تقديم موعد اجتماع "أوبك+" بسبب "كورونا"

أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أنه "من الممكن جدا أن اجتماع أوبك+ قد يجري تقديمه إلى فبراير/ شباط بدلا من الموعد المقرر في مارس/ آذار"، بسبب فيروس "كورونا".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب، اليوم الأربعاء، قوله ردا على سؤال عن احتمالات تمديد اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، "كل شيء وارد".

كما أجاب عرقاب عن التأثير المحتمل على أسعار النفط لتفشي فيروس كورونا، قائلا "نحن في تشاور مستمر مع وزراء الطاقة لدول أوبك وسيتم اتخاذ قرارات في الأيام القادمة".

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد. وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في هونغ كونغ، ماكاوـ تايوان، كوريا الجنوبية، تايلاند، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فيتنام، سنغافورة، نيبال، فرنسا، أستراليا، ماليزيا وألمانيا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 132، اليوم الأربعاء، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 6057 شخصاً، تم شفاء 110 منهم وخروجهم من المستشفى. ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض.