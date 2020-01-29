الإمارات تكشف تفاصيل احتراق ناقلة نفط قبالة سواحلها

كشفت الإمارات عن ملابسات احتراق سفينة قبالة إمارة الشارقة، وتم تداول فيديو لاحتراق السفينة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد عشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وعملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.

BREAKING: Footage of Tanker on fire off the coast of the Emirate if Sharjah, UAE #oott #tanker #fire pic.twitter.com/32GDx3YUdI — Katie McQue (@katiemcque) January 29, 2020

وحسب "أسوشيتد برس" اشتعلت النيران في سفينة في الخليج ليلة اليوم الأربعاء، ما دفع مسؤولي البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة "توخي الحذر الشديد".

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن الحريق أصاب سفينة شمال غربي الشارقة الإماراتية. ولم يقدم أية معلومات أخرى حول السفينة.

وقال الناطق الرسمي باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إنه علم بوقوع حادث قبالة ساحل الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وهم يراقبون الوضع.