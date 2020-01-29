قتيلان من القوات العراقية بهجوم لـ"داعش" جنوبي كركوك

قتل فردان من القوات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إثر هجوم عناصر من "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، على نقطة أمنية، ملازمة لطريق يربط العاصمة بكركوك، شمالي البلاد.

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، هاجمت نقطة تابعة للسرية على الطريق الرئيسي (بغداد – داقوق)، جنوبي كركوك، شمال العاصمة، ما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين.

وأوضحت الخلية، أن المقاتلين، منسوبان إلى السرية الرابعة بالفوج الأول في اللواء الخامس والأربعين.

وشهدت كركوك التي تعتبر من أغنى مدن العراق، نفطيا، والمتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان، في الثامن من يناير الجاري، انفجار عبوة ناسفة خلال قيام اللواء 45 بواجب تفتيش في "مفرق بامور الخشامنة"، ضمن قاطع المقر المتقدم، ما أسفر عن إصابة أمر اللواء بجروح متوسطة، ومقاتل آخر بجروح شديدة.

وقتل جنديان اثنان، وأصيب ثلاثة آخرون من الجيش العراقي، الأحد، 5 يناير، إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فإن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، تعرضوا لإحدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء 45 بالفرقة 11، في قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول النفطية لا سيما في كركوك، وصلاح الدين، شمال بغداد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.