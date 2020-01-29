أول تعليق إسرائيلي على تصريح ظريف حول "صفقة القرن"

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تصريح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بشأن "صفقة القرن".

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أوضح من خلالها أن بلاده لا تأخذ دروس الأخلاق من دولة ترعى الإرهاب، وتقتل بشكل جماعي، وتعدم المثليين، وتحظر وسائل التواصل الاجتماعي - بحسب زعمه.

Nothing like morality lessons from a mass-murdering, terror-sponsoring, gay-hanging, student-jailing, activist-torturing, social media-banning theocratic dictatorship. https://t.co/rJe1IDgfZy — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 29, 2020

وأرفق وزير الدفاع الإسرائيلي بتغريدته، تغريدة ظريف، الخاصة بنشر خريطة لفلسطين، مقابل خريطة جنوب أفريقيا.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية المعروفة بـ"صفقة القرن"، بأنها تشبه طريقا سريعا نحو الجحيم.

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "رؤية السلام الأمريكية، أشبه بالطريق السريع إلى الجحيم"، مضيفا: "نحن المسلمون بحاجة إلى الانتباه. لم تكن الولايات المتحدة أبدا، ولن تكون، وسيطا نزيها".

Could Mandela ever have imagined re-emergence of BANTUSTANS, decades after liberation of South Africa?



"Vision for Peace" looks more like "Highway to Hell".



We Muslims need to wake up: The U.S. never was—and can never be—anything resembling an honest broker.#Unite4Palestine pic.twitter.com/yVh8rLjYwE — Javad Zarif (@JZarif) January 29, 2020

وقال وزير الخارجية الإيراني: "هل يمكن لنيلسون مانديلا، زعيم جنوب أفريقيا الراحل، أن يتخيل عودة فكر مقاطعات بانتوستان، من جديد بعد عقود من انتهائها".

وكانت بانتوستان، مناطق مخصصة للأفارقة السود في جنوب أفريقيا يتم عزلهم فيها خلال نظام الحكم العنصري، وبعد سقوط هذا النظام كان نيلسون مانديلا أول زعيم أفريقي يتولى رئاسة البلاد".

© Sputnik / أهم بنود "صفقة القرن"

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".