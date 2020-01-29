صحيفة أمريكية تكشف اعتراض السعودية صواريخ استهدفت أرامكو الأسبوع الماضي

ورفضت أرامكو السعودية التعليق على الأمر، بحسب الصحيفة الأمريكية

وأفادت "وول ستريت جورنال" أن السعودية والولايات المتحدة ألقيتا باللوم في الهجمات على إيران، التي تدعم بنشاط "الحوثيين" في اليمن، مضيفة أن طهران نفت تورطها في الحادث.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدر الحوثيون بيانًا تحمّلوا فيه مسؤولية الهجوم الصاروخي على المنشآت النفطية، وكذلك القاعدة العسكرية السعودية القريبة من الحدود اليمنية، ومطارين في مدينتي أبها وجازان بجنوب غرب السعودية، وغيرها من "الأهداف الحساسة في عمق الأراضي السعودية". ومع ذلك، لم تحدد الحركة متى وقع الهجوم.

وأدت هجمات الطائرات من دون طيار على مواقع أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول 2019، والتي تحمل الحوثيون المسؤولية عنها أيضًا، إلى أضرار جسيمة للمنشآت، وانخفاض في إنتاج النفط في البلاد، وارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.