وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الفرنسي الوضع في ليبيا هاتفيا

ناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان على موقع "فيسبوك"، تركز الاتصال على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام.

وأضاف أن هذا يأتي من أجل التنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالا بالرؤية المشتركة للبلدين، في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف حافظ، أنه تم كذلك بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية.

وأكدا الوزيران، رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات رئيس فرنسا الأخيرة في هذا الصدد.

وركز الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك على الارتقاء بها واستمرار التشاور على أرضية الرؤية المشتركة فيما بين البلدين إزاء مختلف القضايا.

وفي نهاية الاتصال، اتفقا شكري ولودريان على أن يعقدا اجتماعا في وقت قريب لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما.