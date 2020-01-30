عقب إعلان "صفقة القرن"... الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه لعدة أهداف في قطاع غزة، مساء الأربعاء، زاعما أن ذلك يأتي ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.

رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش: "أغارت طائرات مقاتلة تابعة للجيش مؤخرا على عدة أهداف لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة اليوم".

وفي السياق، قال شاهد عيان لوكالة سبوتنيك، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة.

#عاجل | الاعلام العبري : رداً على إطلاق الصاروخ، الجيش يقصف أهدافا في قطاع #غزة. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2020

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح أمس الأربعاء، تعزيز قواته في الضفة الغربية وعلى الحدود مع قطاع غزة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.



وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي "وفقا لتقييم الوضع القائم بشكل مستمر في جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد تقرر تعزيز القوات في يهودا والسامرة وغزة".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الثلاثاء، عن خطته للسلام المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" في حضور رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبحسب ترامب ونتنياهو فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها".

ولفت الجانبان إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق" إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".