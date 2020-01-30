أبو الغيط: مشكلة "سد النهضة" وقعت عندما اختل التوازن المصري في ثورة يناير

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "مشروع سد النهضة الإثيوبي لم يبدأ إلا حينما اختل توازن مصر، بعد ثورة 25 يناير 2011".

وأضاف: "في فصل المياه ناقشت معالجة مسألة النيل وتأثيرها في المجتمع المصري، فهناك ندرة ووضع جغرافي سيبقى مع مصر لالآف السنين القادمة، إلا إذا تغيرت الدنيا جغرافيا، وأؤكد أن الدولة المصرية كانت متنبهه لذلك".

وقال أبو الغيط، في ندوة استضافها معرض القاهرة الدولي للكتاب مساء أمس الأربعاء، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح في هذا الملف"، مؤكدا أن "الدولة المصرية كانت دائما منتبهة لندرة المياه وقضية النيل، وتبذل الكثير من الجهد للحفاظ عليه".

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن "المشكلة الحقيقية، وقعت عندما اختل التوازن المصري في يناير 2011، وحينها قررت دولة المنبع (إثيوبيا) أن تتصرف في مياه النيل وكأنها ملكها فقط". وتابع: "ما زاد الطين بله مهزلة اجتماع الاتحادية في عهد جماعة الإخوان، والتجاوزات والتمثيليات التي قيلت وحدثت وتم بثها على الهواء مباشرة".

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل اجتماعات وزارء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولى. وسيهتم الاجتماع المقبل بوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق شامل حول سد النهضة ووضع قواعد وضوابط لتشغيله وملء السد.

وأعلن سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، مساء الخميس 23 يناير/ كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان على جدول زمني لملء "سد النهضة". وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن إثيوبيا والسودان ومصر اجتمعت في العاصمة السودانية الخرطوم، لمناقشة موضوع "سد النهضة"، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل نقاشا تقنيا وقانونيا حول ملء وتشغيل سد النهضة.