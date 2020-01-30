تسجيل
08:13 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    صور للصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، تركيا 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    أمير سعودي يرد على "تحدي لولوه آل ثاني" ويكشف "أين جثة خاشقجي"

    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103680/01/1036800197.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001301044300410-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A/

    دار جدال بين الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، وصاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" غير المعرف على تويتر، وتحدي الأخير للأمير بالإجابة عن سؤال "أين جثة خاشقجي"؟.

    وقال حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني": "أتحداك أمام الله وأمام متابعيك إن أظهر القضاء عندكم مصير أو أين جثة خاشقجي!وموضوع بيزوز نشرته جريدة الغارديان البريطانية والموضوع الآن تحقق فية FBI أما المعتقلين! ترى الكذب عيب والتضليل على الناس ليست شطارة والدليل هل كان عصام الزامل ود وليد فتيحي مثلا عملاء لقطر!!الصدق زين".

    ​ورد الأمير عبدالرحمن في تغريدة: "يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات.. الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت إن الجثة سلمت بعد تقطيعها إلى متعهد تركي.. أما ردك عن المعتقلين فباستثناءك ل2 تؤكدين أن بقية المعتقلين عملاء لبلدك".

    ​وصدرت في السعودية، الشهر الماضي، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنه "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

    وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/ أيلول، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها وقعت "وأنا في موقع السلطة".

    انظر أيضا:

    رد شديد اللهجة من أمير سعودي على "خاشقجي ذوب نفسه" يثير تفاعلا واسعا
    "التعاون الإسلامي": يجب احترام حكم القضاء السعودي في قضية خاشقجي
    سفيرجيبوتي في السعودية يعلق على أحكام قضية خاشقجي
    مقررة الأمم المتحدة تعرب عن "صدمتين" وتثير ملاحظات جديدة عن أحكام قضية خاشقجي
    مستخدما وسم "جمال"... جيف بيزوس ينشر صورة له مع خطيبة خاشقجي
    السعودية... خاشقجي يطالب الحكومة بدراسة الآثار السلبية لقراراتها الأخيرة
    الكلمات الدلالية:
    قطر, السعودية, مقتل خاشقجي, جمال خاشقجي, جثة خاشقجي, عبد الرحمن بن مساعد, أمير سعودي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشهد يطل على معبد تاج محل في نيودلهي، الهند
    "ممنوع التصوير"... أماكن سياحية يحظر فيها التصوير
    صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ
    "صفقة القرن"... إلى مزبلة التاريخ
    إنفوجراف - أهم بنود صفقة القرن
    بالأرقام والخريطة... ما هي "صفقة القرن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك