أمير سعودي يرد على "تحدي لولوه آل ثاني" ويكشف "أين جثة خاشقجي"

دار جدال بين الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، وصاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" غير المعرف على تويتر، وتحدي الأخير للأمير بالإجابة عن سؤال "أين جثة خاشقجي"؟.

وقال حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني": "أتحداك أمام الله وأمام متابعيك إن أظهر القضاء عندكم مصير أو أين جثة خاشقجي!وموضوع بيزوز نشرته جريدة الغارديان البريطانية والموضوع الآن تحقق فية FBI أما المعتقلين! ترى الكذب عيب والتضليل على الناس ليست شطارة والدليل هل كان عصام الزامل ود وليد فتيحي مثلا عملاء لقطر!!الصدق زين".

— لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) January 30, 2020

​ورد الأمير عبدالرحمن في تغريدة: "يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات.. الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت إن الجثة سلمت بعد تقطيعها إلى متعهد تركي.. أما ردك عن المعتقلين فباستثناءك ل2 تؤكدين أن بقية المعتقلين عملاء لبلدك".

— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 30, 2020

​وصدرت في السعودية، الشهر الماضي، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنه "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/ أيلول، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها وقعت "وأنا في موقع السلطة".