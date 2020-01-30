والد أمير قطر يزور رئيس الوزراء بعد تضارب أنباء حول أسباب الاستقالة

قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر، بزيارة رئيس الوزراء المستقيل، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، وسط تضارب أنباء حول السبب الذي دفع الأخير للاستقالة.

ونشر شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، صورة من الزيارة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وقد أظهرت الصورة أمير قطر السابق مع رئيس الوزراء المستقيل.

وقال بن حمد في تغريدته: "سيدي صاحب السمو الأمير الوالد يزور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في منزله العامر. الأوطان تشكر رجالها وتقدر إنجازاتهم".

سيدي صاحب السمو الأمير الوالد يزور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في منزله العامر ..

الأوطان تشكر رجالها وتقدّر إنجازاتهم .. @ANK_AlThani pic.twitter.com/aM22FOiyBn — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 29, 2020

​وكان رئيس الوزراء القطري قد تقدم باستقالة حكومته، الثلاثاء الماضي، دون إيضاح الأسباب، وقد عين أمير قطر خلفا له، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.