زلزال يضرب مدينة الإسكندرية المصرية

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، رصد زلزال، فجر اليوم الخميس، على بعد 440 كيلومتر شمال غرب مدينة الإسكندرية داخل البحر المتوسط.

وقال المعهد في بيانه : إن "قوة الهزه الأرضية 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا، وخط الطول 28.0012° شرقا، عمق 60 كيلو مترا"، مشيرا إلى أنه "لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن".

وأشار المعهد إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة، في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في وقت سابق، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش، وداخل الأراضى التركية.