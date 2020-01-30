الأطباء العسكريون الروس أنقذوا حياة مراسلة "آر تي" في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الأطباء العسكريين الروس أنقذوا حياة مراسلة "أر تي" وفاء شبروني التي أصيبت في سوريا.

وقال البيان "وفقا لأوامر وزير الدفاع سيرغي شويغو، وصل الأطباء العسكريون في مجموعة القوات الروسية في سوريا على الفور إلى مستشفى مدينة حماة، حيث تم نقل وفاء شبروني، لتقديم النصيحة لزملائهم السوريين".

وفي مساء اليوم نفسه، تم إرسال مروحية نقل روسية مع فريق من الأطباء العسكريين إلى حماة من قاعدة حميميم الجوية.

وتابع البيان "بعد توفير الرعاية الطبية الطارئة في مستشفى مدينة حماة، نُقلت وفاء شبروني، برفقة أطباء عسكريين روس، إلى قاعدة حميميم الجوية، وتلقت شبروني ليل أمس علاجا شاملا، بالإضافة إلى دورتين من استشارات الطب عن بُعد مع أخصائيين بارزين في أكاديمية "إس إم كيروفا" العسكرية. والمستشفى العسكري الرئيسي إن إن بوردينكو".

وقيم الأطباء العسكريون حالة الشبروني بالصعبة المستقرة.

وتتم الآن دراسة مسألة إرسالها إلى روسيا "لتوفير رعاية طبية عالية في إحدى المؤسسات الطبية".

وأصيبت شبروني أمس في انفجار لغم في مدينة معرة النعمان السورية.