ترامب يعلن تخفيض عدد الجنود في العراق

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة في العراق.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه، الخميس، في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد".

وتابع الرئيس الأمريكي "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

On the Iraq War Resolution being voted on tomorrow in the House of Represenatives, we are down to 5000 soldiers, and going down, and I want everyone, Republican and Democrat, to vote their HEART! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، يصوت اليوم الخميس، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي تم المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

وكان العراق قد طلب من الولايات المتحدة سحب القوات الأمريكية، إلا أن واشنطن رفضت ذلك.

ووجه الطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية، في الثالث من يناير/ كانون الثاني في حرم مطار بغداد.