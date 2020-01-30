الدفاع الروسية تنفي الأنباء عن شن غارة جوية على مستشفى ومخبز في إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير وسائل الإعلام حول هجمات سلاح الجو الروسي على "المستشفى والمخبز" على مشارف إدلب السورية، ووصفت بيانات التقارير بأنها استفزاز إعلامي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "إن تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن قصف القوات الجوية الفضائية الروسية مستشفى ومخبز في المنطقة السكنية إريح على المشارف الجنوبية لمدينة إدلب السورية في صباح الثلاثين من شهر كانون الثاني/يناير هي استفزاز إعلامي. لم يقم الطيران الروسي في هذه المنطقة من سوريا بأي مهمة قتالية".