صحيفة: دولة خليجية تنهي خدمات 25 ألف وافد

أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، مساء أمس الأربعاء، قوله إن "4640 وافدا تم الاستغناء عنهم في سنتين، و25 ألفا آخرين سيشملهم الإحلال قريبا".

وأضاف الصالح أنه "تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة"، بالإضافة إلى "توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة".

وفي تصريحه للصحفيين، أكد أنه "وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدا في العام 2017، و1500 وافد في العام 2018، وفقا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة، التي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف، بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويت وضرورة استثنائهم من سياسة الاحلال.