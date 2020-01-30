وزيرة الخارجية: الدعم السياسي من الدول الصديقة بالفترة الانتقالية في جنوب السودان أمر هام

أكدت وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، آوت دنغ أكويل، اليوم الخميس، أن جنوب السودان يقترب من تشكيل الحكومة، وأن الدعم السياسي من الدول الصديقة في هذه المرحلة الانتقالية أمر هام.

موسكو - سبوتنيك. وقالت أكويل، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مجيبة عن سؤال حول أهمية زيارتها إلى موسكو: "بعد توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان، اقتربنا من تشكيل الحكومة، ونريد من الدول الصديقة لنا أن تتطلع على أن الحكومة الجديدة قادمة، وأن هذه الفترة هي انتقالية، ومن المهم أن نحصل على دعم سياسي في هذه الفترة".

وأضافت وزير الخارجية: "أتيت إلى هنا [موسكو] بدعوة من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنتابع ما نتج عن لقائنا خلال قمة روسيا أفريقيا في سوتشي، حيث وقعنا على مذكرة تفاهم، والتي سنناقشها الآن. هناك تعاون سنقوم بتفعيله الآن، لذلك من المهم قدومي إلى هنا لمتابعة هذا".

يذكر أن روسيا الاتحادية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية جنوب السودان، حيث تم توقيع وثيقة الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان عام 2011.

وأشارت موسكو إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجنوب السودان، مبنية على أسس الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.