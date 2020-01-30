إعلام: برهم صالح يكلف هذه الشخصية لرئاسة الوزراء حال عدم الاتفاق على مرشح

كشف موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم الخميس، اسم الشخصية التي سيكلفها الرئيس العراقي برهم صالح، لرئاسة الوزراء، في حال عدم الاتفاق على اسم مرشح.

ونقل الموقع العراقي عن مصدر سياسي، قوله إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف شخصية رشحت سابقا لرئاسة الوزراء بادارة هذا المنصب"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في حال عدم اتفاق الكتل على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر إن "الرئيس برهم صالح سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة المقبلة، في حال لم تتوصل القوى السياسية لاتفاق نهائي".

وأضاف أن "الكاظمي مدعوم من أغلب الكتل السياسية"، مشيرا إلى "تراجع فرص المرشحين الآخرين، وهما علي شكري ومحمد توفيق علاوي في الساعات الماضية".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أمهل الكتل النيابية حتى السبت المقبل، للتوافق على مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء قبل أن يقوم بنفسه بتكليف شخصية لتولي المنصب.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.

وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.