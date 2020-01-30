رئيس "النواب" اللبناني: اتركوا الشارع لمن اختاره سبيلا للتعبير عن رأيه

ونقل موقع النهار عن بري، قوله: "أدعو نفسي، وكل الحركيين، ومن خلالكم كل اللبنانيين إلى الالتزام بحرفية الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) صدق الله العلي العظيم".

وتابع بري: "أدعوكم إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى. أدعوكم إلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدماً إياه منصة للافتراء والتجني".

جاء ذلك في سياق رسالة وجهها برّي إلى "اللّبنانيين عموماً والحركيين خصوصاً رسالة بعد الإعلان الأمريكي الصهيوني عن الصفقة التي وصفها بأنها "تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتغيير وجه المنطقة والعالم، وتكريس يهودية الكيان الصهيوني على حساب العرب والمسلمين والمسيحيين، وتصيب استقرار دول المنطقة ولبنان تحديداً من خلال التوطين المرفوض ميثاقاً ودستوراً".

وأضاف بري بشأن مسألة ترك الشارع: "اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها، كونوا حيث أرادكم الإمام موسى الصدر، في الداخل دعاة حوار، وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية إسرائيل حماية وذوداً عن الأرض والإنسان من أجل أن يبقى لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه".

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن إضرابا شاملا عمّ المخيمات الفلسطينية في لبنان، أمس الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن".

ودعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في لبنان إلى اعتبار أمس الأربعاء يوم غضب لتجديد التمسك بالحقوق الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال، حسبما نقلت "وفا".

وخرجت مسيرات ليلية، مساء الثلاثاء، في أكثر من مخيم رفضا للإعلان الأمريكي، كما من المتوقع خروج مسيرات ظهر اليوم.

وأكد أمين سر حركة فتح إقليم لبنان، حسين فياض لـ"وفا" أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتنازل عن أي حق من حقوقهم وسيرفضون كل الصفقات للنيل من "المشروع الوطني".