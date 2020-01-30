جنوب السودان: نعمل مع الإدارة الجديدة في السودان بشكل وثيق والعلاقات طبيعية

نفت وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، آوت دنغ أكويل، اليوم الخميس، وجود أي توتر مع السودان، مؤكدة أن العمل مع الإدارة الجديدة فيها وثيق جدا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزيرة خارجية جنوب السودان في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مجيبة عن الوساطة بين مجموعة المعارضة السودانية والإدارة".

وتابعت قائلة: "الجميع موجود في جوبا، ولا يوجد أي توتر مع السودان، والعلاقات طبيعية".

وتقوم وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، آوت دنغ أكويل، بزيارة رسمية إلى موسكو، لمدة ثلاثة أيام، التقت خلالها مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف.

وتم تحديد تاريخ 22 شباط/فبراير، كمهلة نهائية جديدة لتشكيل حكومة في جنوب السودان.

يذكر أن روسيا الاتحادية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية جنوب السودان، حيث تم توقيع وثيقة الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في عام 2011.