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    الهجمات على منشآت أرامكو، السعودية 14 سبتمبر 2019

    "أنصار الله" تكشف سبب عودة القصف بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
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    كشفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الخميس، سبب عودة القصف بالطائرات المسيرة والصواريخ على المنشآت الحيوية في السعودية، بعد أشهر من إعلانها وقف استهداف المملكة العربية السعودية.

    وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، إن عملية "البنيان المرصوص" جاءت ردا على "استمرار العدوان والحصار، وخاصة بعد هجوم واسع للمرتزقة في جبهة نهم وسيطرتهم على عدة مواقع"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

    شركة أرامكو
    © REUTERS / Ahmed Jadallah
    "أنصار الله" تعلن استهداف "أرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة
    وأضاف أن "العملية المباركة أتت ردا على عنجهية دول العدوان وسعيها إلى إبقاء اليمن تحت ضغط الحصار والحرب معتقدة أن خيارات الشعب اليمني معدومة".

    وقال عبد السلام: "نشكر الله على نصره وتأييده في عملية البنيان المرصوص ونحيي بطولات المجاهدين وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن سيادة وكرامة اليمن"، موضحا أن مديرية نهم ومناطق متاخمة لها في الجوف ومأرب تحررت وسقطت بفضل الله رهانات الغزاة في إحداث اختراق يهدد أمن العاصمة صنعاء.

    ولفت الناطق باسم "أنصار الله" إلى أن "سر قوة الشعب اليمني في وحدة كلمته ورفضه التبعية وتصدّيه لمشاريع الهيمنة والاستكبار وتلك رسالة عملية البنيان المرصوص"، متابعا بالقول: "يمكن للقيادات المؤيدة للعدوان أن تظل أداة رخيصة في يد الطامعين في خيرات البلاد لكنها لن تستطيع أن تجعل اليمن أداة تابعة للاحتلال".

    وأكد أن الإنجازات الميدانية المعلنة وغنائمها الكثيرة والرد على دول العدوان بقصف مطاراته تؤكد المستوى الاحترافي والنوعي الذي وصلت إليه المؤسسة العسكرية.

    وأردف قائلًا إن "رفض وقف العدوان وفك الحصار وعدم التجاوب مع المبادرة الرئاسية ينم عن عقلية عدوانية تتوهم خطأً أنها تستطيع مواصلة الحرب والحصار دون تحمل التبعات"، مؤكدا أن "وقف العدوان وفك الحصار ثم الذهاب إلى الحل السياسي الشامل والعادل هو مطلب كل العقلاء والمنصفين وهو الخيار العادل والصحيح".

    وقال: "مقابل استمرار العدوان والحصار لن يكون إلا المواجهة والدفاع عن السيادة والكرامة بعمليات موجعة للمعتدين".

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    صحيفة أمريكية تكشف اعتراض السعودية صواريخ استهدفت أرامكو الأسبوع الماضي
    وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت، أمس الأربعاء، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" بصواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي، وذلك بحسب موقع الجماعة.

    وذكر المتحدث باسم الجماعة أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية استهدفت شركةَ آرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة". وجدد العميد سريع "تأكيد القوات المسلحة استمرارها في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".

    وأعلن رئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف، بعد أيام من تبني جماعة، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

    انظر أيضا:

    صحيفة أمريكية تكشف اعتراض السعودية صواريخ استهدفت أرامكو الأسبوع الماضي
    "أنصار الله" تعلن وقف استهداف السعودية بالطيران المسير والصواريخ
    بعد إعلانها وقف استهداف السعودية... "أنصار الله" تدعو إلى مفاوضات جادة
    "أنصار الله" تحذر: منشآت أرامكو لا تزال تحت مرمانا
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    الكلمات الدلالية:
    البنيان المرصوص, اليمن, أرامكو, السعودية, طائرة مسيرة, صواريخ بالستية, أنصار الله
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