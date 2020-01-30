مصر للطيران تعلق الرحلات إلي الصين بسبب فيروس "كورونا"

قررت شركة "مصر للطيران"، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلي المدن الصينية، اعتبارا من السبت المقبل.

وقال الشركة في بيان لها، إنه سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول فبراير/ شباط المقبل، وإلى بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير، وذلك لحين إشعار أخر.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشاره في أكثر من دولة، وذلك حفاظا علي سلامة وصحة عملائها من المسافرين علي متن هذه الرحلات.

وقال إن قرار تعليق الرحلات يأتي في هذا التوقيت في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا في مصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم ٤ فبراير/ شباط المقبل..

يتبع...