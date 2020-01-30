عودة أكثر من 750 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة ورصد تحركات اللاجئين الروسي في سوريا، بأن أكثر من 750 لاجئا عادوا إلى بلدهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 754 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 191 لاجئا (58 امرأة و98 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 563 شخصا (169 امرأة و287 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 82 هكتارا بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير43 عبوة قابلة للانفجار.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش السوري، وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان، ومازالت الحملة مستمرة باتجاه مدينة سراقب.