تفاصيل الرسالة الشفهية التي تلقاها البرهان من سلفاكير

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رسالة شفهية من سلفاكير مارديت، رئيس دولة جنوب السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الرسالة التي تلقاها البرهان اليوم الخميس، "تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين".

والتقى البرهان، في القصر الجمهوري اليوم، توت قلواك، رئيس الوساطة الجنوبية فى محادثات السلام السودانية، المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان.

وأضح قلواك، في تصريحات صحفية أن "اللقاء تناول ترتيبات السلام بدولة جنوب السودان والمعوقات".

كما ناقش البرهان مع قلواك، خلال اللقاء، المسارات الستة للتفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

وأكد قلواك التزام سلفاكير بتهيئة جولة التفاوض القادمة التى ستكون نهائية وحاسمة ويتم فيها توقيع السلام في السودان.

وتابع أن "محادثات السلام قطعت شوطا كبيرا فى عدد من المسارات، والجولة القادمة ستكون الحاسمة لتحقيق السلام"، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار دور وساطة دولة جنوب السودان؛ لإطلاع القيادة فى السودان على سير العمل فى محادثات السلام.