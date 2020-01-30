الرئيس التونسي يجري أول حوار تلفزيوني منذ توليه المنصب

يجري رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، أول حوار تلفزيوني منذ توليه رئاسة الجمهورية وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلًا (بالتوقيت المحلي)على القناة الوطنية الأولى.

وسيتناول اللقاء، الحديث عن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأهم القضايا والمشاكل التي تهم المواطن والمجتمع التونسي وسيجرى بمساهمة كل من الإذاعة التونسية ونقابة التلفزات الخاصة ونقابة الإذاعات الخاصة ومبادرة "مناظرة"، وذلك وفق بيان نشرته القناة الوطنية وحصلت عليه "سبوتنيك".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد التزامه عشية الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بإجراء حوار للتلفزة الوطنية بعد مرور 99 يوما من توليه الرئاسة.

ويبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد المقبل، زيارة إلى الجزائر يجري خلالها مباحثات مع نظيره عبد المجيد تبون حول التطورات في المنطقة وبخاصة على الساحة الليبية.

وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، من المنتظر أن يلتقي الرئيس التونسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا تبادل وجهات النظر حول ملف الأزمة الليبية، التي تعتبر الجزائر وتونس من أكبر البلدان المعنية بتبعاتها.

وتأتي زيارة الرئيس التونسي إلى الجزائر بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان دامت يومين، وفي ظل حراك دبلوماسي تعرفه الجزائر في الأسابيع الماضية خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.