إسرائيل توجه رسالة إلى الشعب المغربي

بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، رسالة إلى الشعب المغربي، خاصة رجال الأعمال منهم.

ودعت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على "تويتر"، رجال الأعمال المغاربة لزيارة إسرائيل، بدعوى اكتشاف الفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة.

وعزت إسرائيل هذه الدعوة إلى تطور العلاقات بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي، بشكل ملحوظ، خلال السنوات القليلة الماضية.

اثر تطور العلاقات بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي بشكل ملحوظ ندعو رجال الاعمال المغاربة لزيارة اسرائيل ليكتشفوا الفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة. مدير ادارة المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نستطيع معا بناء مستقبل افضل، ابوابنا مفتوحة امامكم وأيادينا ممدودة اليكم" 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/MRVgP6iMhM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 30, 2020

وقال مدير إدارة المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية:

نستطيع معا بناء مستقبل أفضل، أبوابنا مفتوحة أمامكم وأيادينا ممدودة إليكم.

התרגשנו לראות השבוע את טקס חניכת המוזיאון למורשת יהדות מרוקו בעיר אסווירה במעמד כבודו, מלך מרוקו, מוחמד השישי.

תודות וברכות מעומק הלב למלך @RoiMohammedVI שממשיך להחזיק במסורת אבותיו בקשריו החמים עם יהדות מרוקו ובטיפוח החיים המשותפים בין המוסלמים, הנוצרים והיהודים. pic.twitter.com/9BqCRUBVBE — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) January 17, 2020

ونوهت الخارجية الإسرائيلية إلى أن تطور العلاقات بين الجانبين قد دفع الوزارة إلى الدفع بالمزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقة، التي أكد انها ستتطور عبر العلاقات التجارية، حيث أكد ذلك عبر شريط الفيديو الذي أرفقته الخارجية على تغريدتها.

يشار إلى أن الملك محمد السادس قام، في الخامس عشر من الشهر الجاري، بافتتاح "بيت الذاكرة"، بمدينة الصويرة، وهو فضاء تاريخي، ثقافي وروحي لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها، وفريد من نوعه بجنوب البحر الأبيض المتوسط وفي العالم الإسلامي.

تكريس التعايش في #المغرب :صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بالصويرة.

حضرها لفيف من كبار الشخصيات المغربية ومستشار الملك أندري أزولاي، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو pic.twitter.com/c7a7xewDCY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 16, 2020

وبعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، رسالة إشادة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بهذا الخصوص، وهو ما توافق مع إشادة وزارة الخارجية الإسرائيلية بالخطوة المغربية، أيضا.