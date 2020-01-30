سمير جعجع للرئيس الفلسطيني: نحن معكم وصفقة القرن ولدت ميتة

أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأربعاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا "دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسته"، وأعرب له عن "تضامنه وتضامن الحزب معه ومع الأخوة الفلسطينيين في موقفهم من صفقة القرن".

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام قال جعجع لعباس: "لا مكان في التاريخ لخطط أو اقتراحات أو أمور غير منطقية. لقد اعتبرنا منذ البداية أن صفقة القرن ولدت ميتة والآن تأكدنا من ذلك". وشدد على "ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

من جهته، شكر الرئيس عباس لجعجع اتصاله وتعاطفه، وقال: "إن الشعب الفلسطيني باق على موقفه لأنه صاحب حق ولن تثنيه عن عزمه لا صعوبات ولا مشقات ولا ضغوطات". كما شكر الرئيس عباس اللبنانيين جميعا على تعاطفهم الشامل مع الشعب الفلسطيني.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، مساء الثلاثاء الماضي، الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 181 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.