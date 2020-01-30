هل استعد الجيش الإسرائيلي لإمكانية احتلال "حزب الله" لمستوطنة؟

ذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أجرى، يوم الأحد الماضي، مناورة تحاكي التصدي لقيام حزب الله باحتلال إحدى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الشمال.

وأفادت بأن القلق يسود الجيش الإسرائيلي من محاولة اجتياح "حزب الله" لأحد التجمعات السكانية الواقعة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال بدء المعركة في الشمال، لذلك أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة مهمة للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

החדשות – תיעוד: כך צה”ל נערך לאפשרות שחיזבאללה יכבוש יישוב בצפון https://t.co/SWteqOVBXB — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) January 27, 2020

وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني بأنه شاركت في المناورة طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة، والعديد من القوات البرية، خاصة وأنه من الأهداف الرئيسية التي انصب اهتمام الجيش الإسرائيلي عليها خلال السنوات القليلة الماضية، وتمثلت في المناورة، هي التنسيق بين القوات البرية والقوات الجوية.

ونوهت القناة إلى أن التنسيق بين القوات البرية والجوية والجبهة الداخلية كان الشغل الشاغل للجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وتم تنفيذه على أرض الواقع خلال تلك المناورة المهمة.

وأشارت إلى أنه من الواجب على الجيش الإسرائيلي، بين الفينة والأخرى، التدريب على محاكاة مهاجمة "حزب الله" اللبناني لاحتلال أجزاء من المنطقة الشمالية، وبأن مثل هذه المناورات تحاكي هذا الواقع، مع التدريب على استمرارية الحفاظ على الكفاءة والاستعداد المستمر.