بعد انتشار "كورونا"... توجيه من السيسي بشأن المصريين الموجودين في الصين

ناقش مجلس الوزارء المصري، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، التي ينتشر فيها فيروس "كورونا" الجديد.

ذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الحكومة ناقشت قرار السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان بمقاطعة خوباي الصينية، والإجراءات التنفيذية لذلك.

ونقل الموقع عن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، قوله إن "الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السلطات الصينية، وحصل منهم على الموافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان".

كما وجه مدبولي الشكر للسطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، مؤكدا على دعم مصر جهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.

وأضاف سعد أن رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني كلفا بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.

وتابع أن "رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حاليا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما - فترة حضانة المرض - بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم".