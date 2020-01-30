عريقات: صفقة القرن هي خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات وتبناها ترامب

صرح صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية، بأن "صفقة القرن" ما هي إلا خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات وتبناها ترامب.

وأضاف عريقات في تصريحات، نقلتها وكالة الأناضول، أن خطة ترامب لا يمكن أن تشكل أساسا للسلام والمفاوضات، حيث أنها أسقطت الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأوضح عريقات أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن أكد أنه سيتم تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، مشسرا إلى أن السلطة الفلسطينية "تعمل بتنسيق مع الأصدقاء حول العالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، يوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر".

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني: "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".