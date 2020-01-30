الجيش العراقي يعلن استئناف عمليات التحالف بقيادة أمريكا ضد "داعش"

أعلن الجيش العراقي استئناف العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بالتعاون مع التحالف الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن مكتب القائد العام "قرر القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة داعش".

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.

وقال بيان الجيش العراقي "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".