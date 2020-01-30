غسان سلامة في مجلس الأمن: الهدنة في ليبيا حبر على ورق وسجلنا 110 انتهاكات

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في جلسة لمجلس الأمن إن "الهدنة في ليبيا حبر على ورق وتم تسجيل 110 انتهاكات.

وبحسب وكالة الأناضول دعا غسان سلامة "كافة الأطراف للعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".

وأعلن أمس الأربعاء مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة، دانغ دين كوي، والذي يرأس مجلس الأمن الدولي، أنه بانتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا.

قال دانغ دينغ كوي في إجابة عن سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتماد قرار يوم غد الخميس: "نتوقع ذلك. أعتقد أن المشاورات لا تزال جارية، ونحن نمارس عملنا بسرعة".

وكان من المقرر بحث الأزمة الليبية في مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء لكنه تأجل إلى اليوم الخميس.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، يوم الإثنين المنصرم، أن بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا، التي اعتمدت في برلين، بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني.

واستضافت العاصمة الألمانية، برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بياناً ختامياً دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج.