تسجيل
17:02 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    جيش جنوب السودان

    "أبيي"... هل تعيد أجواء الحرب بين دولتي شمال وجنوب السودان؟

    © AP Photo / Justin Lynch
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102261/38/1022613864.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001301044333766-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F-/

    كشفت الهجمات المسلحة الأخيرة في منطقة "أبيي" الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان هشاشة الوضع الأمني في تلك المنطقة، التي تدار بالتبادل بين حكومتي جوبا والخرطوم، حيث أعادت تلك الأحداث أجواء الحرب والتوتر للمنطقة التي تسكنها قبائل دينكا نقوك التابعة لجنوب السودان وقبيلة المسيرية المتحدرة من دولة السودان.

    وتنتشر قوات "اليونسفا" التابعة للأمم المتحدة والبالغ عددها 4500 جندي إثيوبي في منطقة "أبيي" منذ عام 2011، بقرار من مجلس الأمن الدولي، على خلفية معارك دامية شهدتها أبيي بين المسيرية ودينكا نقوك راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى وشرد نحو مئة ألف آخرين.

    وفي صبيحة الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني استيقظت "أبيي" الغنية بالنفط والموارد الزراعية والحيوانية على مقتل أكثر من 32 شخصا وإصابة العشرات في منطقة "كولكوم" غربي المنطقة، واتهم مسؤولون محليون أفرادا من قبيلة المسيرية بتنفيذ الهجوم المسلح، الذي تسبب أيضا في جرح 34 آخرين، إصابات بعضها جسيمة، إضافة لاختطاف 15 طفلا وحرق نحو 47 منزلا  في هجوم استنكرته بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (يونسفا).

    قال أمين الحزب الوطني وعضو وفد التفاوض الحكومي مع المعارضة، ماثيو مايور، لـ"سبوتنيك"، "ما توصلنا إليه حتى الآن فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في "أبيي"، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، ليست خلافا بين السودان وجنوب السودان، إنما هي صراع قبلي بين قبائل "الدينكا" وقبائل "المسيرية" العربية."

    وأشار أمين الحزب الوطني، إلى أنه وفقا لاتفاقية نيفاسا للسلام الموقعة في العام 2005  بين الحركة الشعبية "جنوب" والحكومة السودانية، كانت تنص على إجراء استفتاء بين السكان والذي بمقتضاه تنضم المنطقة إلى الخرطوم أو إلى جوبا، وكانت نتيجة الاستفتاء أن تظل المنطقة مشتركة بين الجنوب والشمال إلى أن يتم حل القضية.

    ولم يستبعد مايور أن تحرك تلك الحوادث المياه الراكدة، وتساهم في تأجيج الصراع مجددا، وكل الجهات في الجنوب والشمال استنكرت الحادث المؤسف، وتتولى حكومات البلدين معالجة الموقف وفقا لما ورد في اتفاق السلام الموقع بين الجانبين، وكل ما يحدث تقوم الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي بمعالجته على اعتبار أنها المسؤولة إلى أن يتم حل تلك القضية.

    عرقلة الفترة الانتقالية

    قال عضو تجمع المهنيين السودانيين، بكري عبد العزيز لـ"سبوتنيك"، "إن ما حدث من اشتباكات وعمليات حرق للمنازل في منطقة "أبيي" المتنازع عليها، وحرق أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات يعود إلى دور النظام البائد في إشعال الأزمات وإثارة الفوضى في البلاد".

    وأضاف عبد العزيز" لازلت أكرر أن فلول نظام البشير تلعب دور كبير في خلق الصراعات من أجل عرقلة الفترة الانتقالية، وبرغم قرارات الاتحاد الإفريقي المدعوم من الأمم المتحدة بعدم إجراء أي استفتاء في المنطقة قبل اتفاق دولتي السودان وجنوب السودان، إلا أن ذلك لم يمنع قادة قبيلة دينكا من حشد كثير من المواطنين الجنوبيين في المنطقة بغية تسجيلهم وإحداث تفوق عددي على السكان من قبائل المسيرية العربية".

    وأشار عضو تجمع المهنيين إلى أن المتحكم في الصراع في أبيي حتى الآن هم عناصر نظام حكم البشير المعزول وعدد من الحركات الممولة من جانبهم لإثارة الفتن والقلاقل والفوضى لتشتيت جهود الحكومة الانتقالية وإثارة الشارع السوداني عليها.

    الصراع القبلي

    أوضح رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان محمد مصطفى لـ"سبوتنيك" أن منطقة "أبيي" متنازع على ملكيتها بين شطري السودان، وقد تكون من أعقد المشكلات التي يمكنها تعكير صفو العلاقات بين الجانبين، فسكان المنطقة ليسوا على قناعات وانتماءات مشتركة فكل ينزع إلى جهته.

    جيش جنوب السودان
    © AP Photo / Justin Lynch
    جنوب السودان يكشف حقيقة وجود جنود صينيين على أراضيه
    وأضاف رئيس المركز العربي الإفريقي إلى أن قبائل "دينكا نقوك" تصر على أن الأرض جنوبية ولابد أن تظل كذلك، والمسيرية تصر على أنها شمالية وستظل شمالية، والمجموعتين لا يهمهما سوى أن تظل كل منهما على انتمائها الوجداني شمالا وجنوبا.

    التحكيم الدولي

     وأشار مصطفى إلى أن العدل يقتضي  أن تذهب هذه القضية إلى التحكيم الدولي، وكل دولة تقدم أدلتها وترضى بنتيجة التحكيم، ما عدا ذلك تجلس الدولتان وديا بحضور ممثلي أصحاب المصلحة وتحسم القضية بتوافق وتراض بينهما، وأعتقد أن ما نشر من أخبار عقب لقاء رئيس جمهورية جنوب السودان ونائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي السوداني يعد بارقة أمل وخطوة تجاه حل هذه القضية بصورة نهائية.

    الموقع والأهمية الاقتصادية

    تقع منطقة أبيي بين كردفان ومنطقة بحر الغزال، ضمن حزام السافنا الغنية بالنباتات والأراضي الخصبة والمياه الغزيرة، فالأمطار في منطقة أبيي تستمر ثمانية أشهر خلال العام، وتتخلل المنطقة العديد من الأودية الكبيرة ذات السهول الواسعة، والتي فيها القابلية لإنتاج المحــــــاصــــــيل الزراعية بمختلف أنواعها، وإن نباتات نادرة من مثل الزنجبيل والحرجل والغرنجال والشيح وغيرها تنبت بكثرة في أودية أبيي.

     

    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    حميدتي يعلق على اتفاق السلام بين السودان والجبهة الثورية
    وتمتاز أبيي بمناخ معتدل طوال العام. أما في باطن الأرض فقد ذكرت التقارير أن حوالى 70% من بترول السودان في منطقة أبيي وما حولها، هذا غير الثروات الأخرى التي لم تكتشف بعد.

    وهي منطقة سودانية حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان،كانت تابعة لولاية غرب كردفان التي تم حلها بعد توقيع اتفاق السلام، سكانها مزيج من قبائل المسيرية العربية والزنوج، وهي تعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه، أصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط محل نزاع بين الحكومة والحركة الشعبية.

    الخلاف بين الشمال والجنوب في منطقة ابيي يدور حول قبيلة المسيرية العربية التي يقول الجنوبيون ان هذه القبيلة ليست مستقرة في ابيي بل تقوم بالانتقال إلى أبيي للرعي لمدة بضعة أشهر كل عام ثم تهاجر شمالا بقية العام أما وجهة النظر الشمالية فتقول إن أبيي هي أرض المستقر للمسيرية وأن هذه القبيلة تهاجر شمالا بسبب الظروف المناخية التي تؤثر على المراعي ثم تعود إلى أبيي وماتزال هذه القضية غير محسومة بين الشمال والجنوب بسبب مطالبة الجنوبيون بعدم منح قبائل المسيرية حق التصويت.

    ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

    انظر أيضا:

    جنوب السودان يكشف حقيقة وجود جنود صينيين على أراضيه
    جنوب السودان يتطلع إلى رفع مستوى العلاقات مع روسيا وتعزيز التعاون
    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, صراع, جوبا, قتلى وجرحى, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أضواء الشفق القطبي في منطقة مورمانسك الروسية
    "العرض الساحر" في مورمانسك الروسية
    صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ
    "صفقة القرن"... إلى مزبلة التاريخ
    نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية
    نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك