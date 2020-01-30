السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن تقام دولة فلسطينية في المستقبل القريب

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن قيام دولة فلسطينية سيستغرق وقتا طويلا بموجب شروط الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

أفاد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم، الخميس، بأن فريدمان التقى مع مجموعة تضم أكثر من عشرين قائدا يهوديا وإنجيليا أمريكيا في إحاطة غير رسمية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "صفقة القرن".

إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا للفلسطينيين لبناء المؤسسات التي يحتاجونها لتكون لديهم دولة تعمل بكامل قوتها وهذا جزء من السبب وراء منحهم جدولا زمنيا لأربع سنوات في الخطة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول يهودي أمريكي كان حاضرا في اللقاء، أن فريدمان قد أوضح أن، مضيفا:

وشارك في اللقاء مع القادة اليهود والإنجيليين ممثلون من منظمات يهودية كبرى، مثل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى والاتحاد الأرثوذكسي، وبعض المجموعات اليهودية اليمينة مثل المنظمة الصهيونية في أمريكا الشمالية.

وجاءت تصريحات فريدمان على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته "للسلام"، مساء الثلاثاء الماضي، التي قال إنها "ربما تكون فرصة أخيرة للفلسطينيين"، وواجهت مواقف فلسطينية رسمية وشعبية وفصائلية رافضة ومنددة.

والخطة الثنائية الأمريكية -الإسرائيلية التي طرحها ترامب بدعوى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى الإعلان عنها بمنأى عن السلطة الفلسطينية، التي تقاطع الحوار مع واشنطن منذ إعلان البيت الأبيض، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل.