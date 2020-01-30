السفير البريطاني في بغداد: قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق فرصة لعودة "داعش" من جديد

استقبل وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، سفير بريطانيا لدى العراق، ستيفن هيكي، الذي أشار خلال اللقاء إلى أن إخراج القوات الأجنبية من العراق يعد فرصة لتنظيم "داعش" للعودة من جديد.

بغداد - سبوتنيك. وأشار بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، اليوم الخميس، إلى قيام الوزير العراقي والسفير البريطاني بمناقشة موضوع التظاهرات، التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، إذ أكد الياسري أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهاته بعدم استخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين السلميين كانت واضحة وقاطعة الدلالة لحماية المتظاهرين.

وأضاف بيان المكتب أن السفير البريطاني تطرق إلى قرار مجلس النواب المتعلق بإخراج قوات التحالف الدولي من البلاد إذ أشار سعادته إلى أن إخراج تلك القوات يعد فرصة لتنظيمات "داعش" للعودة من جديد، داعياً إلى إعادة النظر بهذا القرار.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، وعلى خلفية الصراع، قررت بغداد إخراج القوات الأجنبية من البلاد، لكن واشنطن ترفض ذلك، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد.