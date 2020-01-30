تونس تحتضن دورة عام 2021 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

أعلن رسميا، مساء اليوم، الخميس، في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، عن احتضان تونس للدورة المقبلة (الدورة 16) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقررة لسنة 2021.

وتُشارك تونس في الدورة الحالية للاتحاد، بوفد يرأسه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، ويضم عددا من رؤساء الكتل البرلمانية.

وأكدت مراسلة "سبوتنيك"، أن رؤساء الكتل البرلمانية التونسية، ممثلون في نور الدين البحيري عن حركة "النهضة"، وغازي الشواشي عن "التيار الديمقراطي"، وسيف الدين مخلوف عن "إئتلاف الكرامة"، وحاتم المليكي عن حركة "قلب تونس".

ويشار إلى أن عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، استضافت، أمس الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وناقش المؤتمر الاتحاد تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ومشروعات القرارات المقدمة من الاجتماع الثامن للجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والاجتماع الثامن للجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة، والتقارير ومشروعات القرارات المقدمة من الاجتماع العاشر للجنة فلسطين الدائمة، والدورة التاسعة لمؤتمر البرلمانات الإسلامية، والاجتماع الثالث لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد.

يُذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تأسس عام 1999، ويضم حاليا 54 مجلسا، ومن أبرز أهدافه تعزيز مبدأ الشورى في جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المحافل والمنظمات الدولية، وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.