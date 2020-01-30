وزير الخارجية الجزائري: سنكون المحرك لحل الأزمة الليبية

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن بلاده "ستواصل العمل بجد فيما يتعلق بالأزمة السياسية في ليبيا، وستضطلع بدور المحرك فيها لحلها في أسرع وقت ممكن".

وأوضح بوقادوم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش قمة رؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغو، اليوم الخميس، أن "المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة. فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار ".

وأشار المتحدث إلى أن مشاركة الجزائر تهدف إلى "إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية"، مضيفا: "نشارك في كل التظاهرات والنوايا الحسنة التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة الليبية"، مذكرا، في هذا الإطار، بالمشاركة "الفعالة" للجزائر في ندوة برلين (ألمانيا) الدولية المنعقدة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري التي شارك فيها الرئيس تبون.

وقال وزير الخارجية إن "الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية"، مضيفا "صوتنا أضحى مسموعا الآن أكثر مما كان عليه من قبل وسنعمل على إيصاله أكثر وأكثر".