هل تتضمن "صفقة القرن" إعطاء أرض مصرية أو أردنية للفلسطينيين

علق أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أبو الغيط في ندوة بمعرض الكتاب الدولي في القاهرة، إن "مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، هو خطة تهدف إلى تسوية نهائية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد أبو الغيط أن "الخطة لم تتطرق إلى اقتطاع أي أراض من مصر أو الأردن كما كان يشاع في وقت سابق".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "المقترح الأمريكي يحتاج قراءة جيدة ودراسة لكل مواده الموجودة به قبل الحديث عنه أو إبداء الرأي فيه".

وتابع قائلا "لدينا اجتماع في الجامعة العربية على مستوى الوزراء لبحث الأمر وإصدار قرار واضح ورؤية محددة حيال تلك الرؤية".

وأشار أبو الغيط إلى أن "خطة ترامب للسلام، هي أحد العواقب الطبيعية لهزيمة عام 1967 المعروفة بـ"النكسة". بحسب موقع صحيفة "اليوم السابع".

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

يذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.