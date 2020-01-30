مندوب ليبيا في الأمم المتحدة يدعو إلى محاسبة منتهكي حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مجلس الأمن، لاتخاذ قرار بتثبيت نتائج مؤتمر برلين ومحاسبة منتهكي حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك . وقال السني للصحفيين، اليوم الجمعة: "نؤيد نتائج مؤتمر برلين ، لكن في نفس الوقت، يواصل الطرف الآخر قصف المدنيين". وأضاف السني: "نرى أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية بالفعل عن الليبيين. نسمع تصريحات وإدانات، لكننا لا نرى خطوات حقيقية. لذلك نحثهم على التفاعل ومحاسبة المنتهكين...".

وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على ألا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

كما شاركت فيه أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.