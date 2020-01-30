الرئيس التونسي: "صفقة القرن" خيانة عظمى

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إن ما يسمى "صفقة القرن هي مظلمة القرن وخيانة عظمى وليست تطبيعا".

وأضاف سعيد في حوار مع التلفزيون التونسي اليوم الخميس، "هذه الصفقة تعكس ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي وأكثر من الهزيمة ذاتها، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون إلا فكرا مخاتلا وعميلا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، الثلاثاء الماضي، في البيت الأبيض، للإعلان عن " خطة السلام " المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلا من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".