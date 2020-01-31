الرئيس التونسي: لو يزور أردوغان تونس مرة أخرى فسنستقبله كما فعلنا

علق الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الخميس على الزيارة الأخيرة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس.

وقال قيس سعيد، في حوار مع التلفزيون التونسي، في إطار تقييم 100 يوم من العمل منذ انتخابه رئيسا للبلاد، إنه قام بما تفرضه البروتوكولات المعمول بها في استقبال زعماء البلدان الشقيقة والصديقة.

وأضاف: لو يزور أردوغان مرة أخرى تونس فسنستقبله كما فعلنا سابقا مثله مثل أي رئيس آخر".

وقام الرئيس التركي في 25 ديسمبر/ كانون الثاني بزيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحث خلالها، سبل وقف إطلاق النار والاشتباكات في ليبيا.