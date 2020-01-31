حقيقة انتقال عدوى "كورونا" إلى الجالية المصرية في الصين

وذكرت الحكومة المصرية، في بيان نشر على الحساب الرسمي لمجلس الوزارء بموقع "فيسبوك"، أن الأنباء التي تم تداولها بشأن اكتشاف حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين، غير صحيحة.

وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الخارجية، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الخارجية أن السفارة المصرية في "بكين" تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في الصين بشكل مستمر، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، أمس الخميس، تجهيز طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس "كورونا" الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.