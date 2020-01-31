السعودية تنصح بعدم السفر إلى الصين

وقال المركز السعودي للوقاية من الأمراض إنه "نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وحرصا على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى الصين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم وحتى تتم السيطرة التامة على المرض".
تنبيه للمسافرين إلى #الصين #وقاية #SaudiCDC pic.twitter.com/Oqjbf2sFec— المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) January 30, 2020
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة صحية طارئة عامة تثير قلقا عالميا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.
وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.
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