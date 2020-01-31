بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا والمقترح الأمريكي للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عددا من المسائل الدولية، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من بينها الوضع في سوريا وصفقة القرن الأميركية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين في هذا الصدد: "تم بحث عدد من المسائل المشتركة على جدول الأعمال، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".

وأضاف البيان: "وتبادل الزعيمان الآراء بشأن الخطة الأميركية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تم بحث الوضع في أوكرانيا وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط".

كما تطرق الحديث إلى الوضع الليبي حيث ذكر بيان الكرملين أنه "تم بحث تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في الـ 19 من شهر كانون الثاني/يناير، خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، وأشار الرئيس الروسي إلى الحاجة إلى تنسيق القرارات المتخذة مع الأطراف الليبية، وهو أمر مهم للنظر فيها والموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي. وأكد الجانبان على معقولية حشد جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان نظام مستقر لوقف الأعمال القتالية وإطلاق حوار سياسي".