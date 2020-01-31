رئيس الوزراء التونسي: 10 أحزاب أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في قصر قرطاج، إن 10 أحزاب أبدت استعدادها للمشاركة في حكومته دون شروط.

وأشار الفخفاخ إلى أن هذه الأحزاب تمثل كل العائلات الفكرية وتضم كلا من "حركة النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"ائتلاف الكرامة" و"حركة مشروع تونس" و"نداء تونس" و"حزب البديل" و"حركة تحيا تونس" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري".

وشدد رئيس الحكومة المكلف على أن الهدف من مشروعه الحكومي ليس تشكيل حكومة، وإنما تكوين حكومة بحزام قوي من الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وأضاف الفخفاخ أنه شرع في بداية المشاورات بوضع المسار الحكومي، من خلال صياغة وثيقة التعاقد الحكومي التي تتضمن برنامج عمل الحكومة وقد تفاعلت معها الأحزاب بصفة إيجابية.

وبيّن رئيس الحكومة المكلف أنه سيتم غدا المصادقة على وثيقة عمل الحكومة خلال جلسة مع ممثلي الأحزاب ليتم في بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في تشكيل تركيبة هذه الحكومة.