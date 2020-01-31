الحكومة المصرية تكشف حقيقة إغلاق المطاعم الصينية بسبب "كورونا"

كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تم تداوله حول إغلاق المطاعم الصينية بسبب "كورونا" الجديد.

وقال المركز في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه تواصل مع وزارة الصحة التي نفت ذلك تماما.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن جميع المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي.

وأشارت الوزراة إلى أن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية؛ للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، أمس الخميس، تجهيز طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس "كورونا" الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.