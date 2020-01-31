تظاهرات للفلسطينيين في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي يواجهها بالقمع

تظاهر مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في مناطق متعددة من الضفة الغربية تنديدا بصفقة القرن الأمريكية.

رام الله- سبوتنيك. وانطلقت التظاهرات صوب نقاط التماس والاحتكاك بدعوة من الفصائل والقوى الفلسطينية رفضا لصفقة القرن الأميركية التي اعتبرها الفلسطينيون تنتقص من حقوقهم.

وما أن وصلت التظاهرات إلى نقاط التماس حتى استخدم جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

من جهته، رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخطة المقترحة، قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس".

وأكد عباس أن "صفقة المؤامرة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".