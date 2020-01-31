عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من ألف شخص عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك. قال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1154 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 294 لاجئا (88 امرأة و150 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 860 شخصا (258 امرأة و439 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 2 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير36 عبوة قابلة للانفجار.

وكان المركز قد أفاد، يوم أمس، بأن أكثر من 750 لاجئا عادوا إلى بلدهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.