"الصحة المصرية" تكشف خطتها للتعامل مع العائدين من ووهان الصينية

كشفت وزارة الصحة المصرية عن خطة للتأمين الطبي لكيفية التعامل مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في المدينة بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وصرح علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، بأن خطة التأمين الطبي للمصرين العائدين من ووهان ستختلف عن تأمين باقي العائدين سواء من الصين أو من أي دولة أخرى، مؤكدا أن الوزارة ستتابع مع الصين الإجراءات الطبية التي ستقوم بها لهؤلاء المواطنين قبل عودتهم الي مصر، بحسب صحيفة "الشروق".

وأشار عيد، إلى أن خطة التأمين الطبي لهؤلاء المصريين يتم وضعها بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وأن الوزارة ستضع جميع الإحتياطات اللازمة لتأمين وضعهم الطبي لفترة طويلة من الزمن.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إنه يجري الآن تجهيز محجر صحي لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".

ولفت مجاهد، إلى أنه سيتم إمداد المحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى معامل دم وفيروسات وكيمياء وعيادات في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة.

ونوه بأنه الوزارة وضعت خطة تأمين القادمين والأطقم الطبية وجميع المتعاملين معهم، حيث سيتم توفير طاقم طبي على متن الطائرة التي ستقل المصريين من الصين حيث يشمل الطاقم ثلاثة أطباء " طبيبين للحجر الصحي وآخر لمكافحة العدوى"، وثلاثة من التمريض، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في وسائل نقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، كما سيتم التعامل مع النفايات طبقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

وكان المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، قد كشف حقيقة ما تم تداوله حول إغلاق المطاعم الصينية بسبب "كورونا" الجديد.

وقال المركز في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه تواصل مع وزارة الصحة التي نفت ذلك تماما، وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن جميع المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي.