الصدر: السياسيون فشلوا في تشكيل حكومة غير جدلية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى اعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء في بغداد.

واعتبر الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن "السياسيين فشلوا في تشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل".

ودعا زعيم التيار الصدري إلى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية.

وأضاف الصدر "مرة أخرى قد فشل السياسيون بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة بل مطالب الشعب المشروعة وهي محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، ومفوضية انتخابات مستقلة وإقرار قانون الانتخابات المنشود فضلا عن تشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا مليشياويين واستقلال العراق وسيادته وانتخابات نزيهة مبكرة خلال الاشهر القادمة".