محمد بن راشد يغرد عن مجدي يعقوب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا.

ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الجمعة، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر.

٩٢ ألف مشاركة في صناع الأمل في دورته الثالثة ... من ١٥ دولة عربية و٢٣ دولة أجنبية ... رسالة الامارات رسالة أمل وتفاؤل بقدرتنا جميعا على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا .. نلتقيكم في ٢٠ فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان pic.twitter.com/TELWJ71JzU — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 31, 2020

وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من "صناع الأمل" صنع أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، بعدما أكد مشاركة 92 ألفًا في صناع الأمل في دورته الثالثة، من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.

هذا العام يتبنى حفل صناع الأمل مشروعا انسانيا عظيما ... سيذهب ريع الحفل من أجله .. مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر... الهدف أن يصنع الحفل أملا جديدا لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية pic.twitter.com/wK7CNga0kQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 31, 2020

وقال حاكم دبي:

رسالة الإمارات رسالة أمل وتفاؤل بقدرتنا جميعا على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا .. نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان.